Киноафиша Фильмы Воображаемый друг Расписание сеансов Воображаемый друг, 2024 в Курске 28 сентября 2025

Расписание сеансов Воображаемый друг, 28 сентября 2025 в Курске

Вся информация о фильме
чт 25 пт 26 сб 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 1
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
20:10 от 340 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
10:40 от 240 ₽ 19:30 от 270 ₽
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
