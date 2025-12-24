«„Тоннель“ как раз такой — ему нужно дать себя измотать»: Гилев Сергей — о новом сериале с Боярской, который затягивает с первой минуты

Думали, что это разовый успех, но цифры решили иначе: «Олдскул» и «Хутор» получили 2-й и 3-й сезоны — вот за что их так полюбили

5 сезон «Жуков» столкнет иностранцев и русских в деревне: в сериале впервые покажут настоящую зиму

Фильм Netflix попал в Книгу Гиннесса — пережил режиссера и смену веков: от начала съемок до премьеры прошло 48 лет

«Мастер и Медведь»? «Маша и Маргарита»? В серии мульта на 400 млн просмотров нашли 2 отсылки «для взрослых» – дети точно не поймут

«Просто держишь рот на замке»: «Титаник» превратил жизнь Кейт Уинслет в кошмар — даже засыпать одной было страшно

«Несусветная галиматья»: «Горячий» триллер с Андреевой россияне не приняли, зато на Netflix он зашёл «как к себе домой»

9 сериалов в напряженности не уступают «Триггеру»: главные герои тоже не так просты, а оценки почти у всех 7.4+

Этим салатом Раиса завоевала бы Василия: мясной, в отличие от «бурды» из фильма «Любовь и голуби»

От войны за квартиру Долиной до войны Инстасамки против всех: 5 самых громких скандалов российского шоу-бизнеса за 2025 год