Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Пять ночей с Фредди 2
Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 2025 в Курске
15 декабря 2025
Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 15 декабря 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Факты
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
11
Завтра
12
сб
13
вс
14
пн
15
вт
16
ср
17
Формат сеанса
Все
2D
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Пять ночей с Фредди 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
10:30
от 390 ₽
12:45
от 430 ₽
15:00
от 430 ₽
17:15
от 480 ₽
19:30
от 480 ₽
21:45
от 480 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:50
от 300 ₽
12:10
от 310 ₽
16:40
от 310 ₽
19:00
от 320 ₽
21:20
от 320 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Семьянин
Отзывы
2025, Россия, комедия
Сожалею о тебе
Рецензия
Отзывы
2025, Германия / США, драма
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Из простого мультика для детей — в новогоднюю семейную традицию: в чем секрет франшизы «Три богатыря», которой уже 21 год
«Не думал, что так зацепит»: Жене из «Лихих» в новом фильме «Волчок» зрители аплодируют стоя — и ставят 8.2
Для контраста с Москвой нашли особую провинцию: где расположен поселок Жупа из фильма «Один хороший день»
Санта-Клаус теперь женщина c силиконом – и это хорошо: так решили 18 000 000 зрителей свежего ромкома Netflix (топ-1 в чартах)
Конвейер DC выдал бриллиант: среди тонны «проходняка» прячется шоу с рейтингом 7,9 — даже «Тайны Смолвиля» уже не дотягивают
«Это не важно. Извиняться не буду»: Хью Джекман окончательно определился с будущим своего Росомахи в MCU
От красавиц из «Трех богатырей» до страшилы из «В синем море...»: как бы выглядели героини из мультфильмов в реальной жизни
О финале «Джентльменов удачи» россияне спорят до сих пор: Алибабаевича и его подельников нельзя было отпускать на свободу?
Нолан выпускает первые 6 минут «Одиссеи», но не для всех: шанс увидеть пролог раньше премьеры минимален — и вот в чем загвоздка
«Простоквашино» и «Елки» вместо на’ви и Пандорки: в России запретили прокат «Аватара 3» в новогодние праздники
«Дымящаяся куча навоза»: так говорят про худшее аниме в истории, косившее под «Евангелион» – «Ванпанчмену» с его 1.4 балла такое и не снилось
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667