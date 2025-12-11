Меню
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
10:30 от 420 ₽ 12:45 от 480 ₽ 19:30 от 530 ₽ 21:45 от 530 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:50 от 350 ₽ 12:10 от 370 ₽ 16:40 от 370 ₽ 19:00 от 380 ₽ 21:20 от 380 ₽
