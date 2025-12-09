«Переходный возраст» получил 97% на RT и стал одной из самых главных премьер 2025 года: будет ли второй сезон?

После громкого успеха «Руки вверх!» в кино берутся за Басту: что покажут в фильме о нулевых и легендарном музыканте современности

От Франции осталось только название: в новом сезоне «Эмили в Париже» героиню ждет новые работа, город и любовь (первый трейлер)

$1,5 тысячи за съемочный день: «Бандитский Петербург» снимали на голом энтузиазме — и лишь один актер заломил ценник

«Война. Война никогда не меняется»: 9 самых важных фактов, которые нужно вспомнить перед старом 2-го сезона Fallout

Зрителям пустили пыль в глаза: Махидевран приходилась султану вовсе не женой – авторы «Великолепного века» правду знали, но переврали

Не смотрели «Анору» – значит вы не в тренде: Google назвал главные фильмы 2025 года – хейтерам шедевра с Борисовым соболезнуем

А ведь казалось, что все на мази: плохие новости о сиквеле «Однажды в… Голливуде» – фильм только что потерял свою главную звезду

«Все его ненавидят»: Оди выбрала лучший и худший сезоны «Очень странных дел» – спорить с ней трудно (но Уилл с Дастином – против)

«Будет провалом»: «Аватар 3» обязан собрать «космическую» сумму, чтобы получить продолжение — даже $1 500 000 000 не хватит