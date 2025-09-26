Сначала подумала — очередная копирка «Зимородка»: и лишь досмотрев серию «Зависти» до конца, поняла, что это — хит

В «Бесконечной крепости» Танзиро не просто так выкрикивает имя Аказы: в этом жесте — весь смысл аниме

Этот свежий сериал Netflix точно станет хитом во всем мире: закрученный триллер и две звезды в токсичном дуэте

Только знатоки кино СССР пройдут этот тест: вспомните 5 фильмов по стоп-кадрам — лиц крупным планом не ждите

«Куда тревожнее, чем “Оно”»: новая экранизация Кинга переплюнула самого Пеннивайза — зрители выходят с сеансов на подкашивающихся ногах

Новый комедийный боевик со звездой «Офиса» не сильно понравился критикам — а вот зрители в восторге

«Танцуют все»-тест: угадайте советский фильм только по пляскам (выбрали 6 нетипичных кадров)

Как три пальца об асфальт: почему в «Голодных играх» показывают именно такой жест рукой — нормально пояснили лишь в книге

Откладывали «Москва слезам не верит. Все только начинается» на потом? Опоздали: такого сериала больше нет на Wink

Российская сказка обошла «Аватар» по сборам, и к выходу готовится продолжение: даже японцы без ума от нее