Киноафиша
Фильмы
Тимур и его команда
Расписание сеансов Тимур и его команда, 2025 в Курске
18 сентября 2025
Расписание сеансов Тимур и его команда, 18 сентября 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
16
Завтра
17
чт
18
пт
19
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Тимур и его команда»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
13:00
от 150 ₽
Мир
г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
22:45
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
15:00
от 400 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Беги
Отзывы
2025, Россия, комедия, криминал
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Отзывы
2025, Россия, драма
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Толкин писал одно, а Джексон показал совсем другое: каким же был настоящий Озерный город Эсгарот в «Хоббите»?
«Это было нереально!»: девушка из России снялась в дораме «Учитель Ким, доктор романтик 2» — и вот как ведут себя корейские актеры за кадром
Быстро забудет про Дейенерис? Судьба последнего дракона «Игры престолов» уже решена
Последний бой и неожиданный эпилог: финал «Истребителя демонов» не для слабонервных — вот чем все закончится
Почувствуйте себя Беллой Свон: нужно 66 тысяч рублей и много терпения — проверено фанатами «Сумерек»
4 странности «Острова проклятых» подтверждают — герой ДиКаприо не был психопатом: в дурку упекли «по беспределу»
Создатели молчат, фанаты спорят: связь между «Во все тяжкие» и «Ходячими» отрицать все сложнее — этот твист переворачивает сюжет
Сколько лет Танджиро в 4-м сезоне «Истребителя демонов»? За все время возраст не поменялся — вот когда герой повзрослеет
Фанаты, общий сбор: первые два сезона «Поднятия уровня» были идеальными, но третий изменит все
Один из самых ожидаемых сериалов 2025-го на подходе: Netflix покажет долгожданный хит с Джудом Лоу 18 сентября — отмечайте в календаре
В российской версии «Аркейна» цветастых красоток заменят богатыри, Щелкунчик и умилительный зверек: есть первый кадр (фото)
