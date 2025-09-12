Меню
Киноафиша Фильмы Тимур и его команда Расписание сеансов Тимур и его команда, 2025 в Курске 12 сентября 2025

Расписание сеансов Тимур и его команда, 12 сентября 2025 в Курске

Как купить билеты на сеанс фильма «Тимур и его команда»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:00 от 320 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:00 от 390 ₽ 12:00 от 450 ₽
Юность г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
09:00 от 150 ₽ 11:00 от 150 ₽
