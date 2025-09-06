Меню
Киноафиша Фильмы Тимур и его команда Расписание сеансов Тимур и его команда, 2025 в Курске 6 сентября 2025

Расписание сеансов Тимур и его команда, 6 сентября 2025 в Курске

Вся информация о фильме
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:35 от 420 ₽ 12:35 от 500 ₽ 17:05 от 550 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
16:20 от 450 ₽
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
2025, Россия, анимация
2025, США, боевик, приключения, семейный
2025, США, драма, ужасы, детектив
2025, Россия, комедия, фантастика
2025, Россия, комедия
2025, США, боевик, приключения, комедия
2013, США, драма, криминал
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
2024, США / Великобритания, триллер
2025, США, боевик, приключения, фантастика
2025, Россия, сказка
