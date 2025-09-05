Меню
Фильмы
Тимур и его команда
Расписание сеансов Тимур и его команда, 2025 в Курске
5 сентября 2025
Расписание сеансов Тимур и его команда, 5 сентября 2025 в Курске
О фильме
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:35
от 380 ₽
12:35
от 450 ₽
17:05
от 500 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
16:20
от 450 ₽
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Токсичный мститель
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Волк с Уолл-стрит
Рецензия
Отзывы
2013, США, драма, криминал
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вес победы
Отзывы
2024, США / Великобритания, триллер
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Сказки тёмного леса. Ворожея
Отзывы
2025, Россия, сказка
