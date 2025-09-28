Снейпа в фильме назвали «Принцем-полукровкой», но так и не объяснили почему: разгадка есть в книгах

С этими 5 фильмами даже самый скучный осенний вечер преобразится: №4 обожает Тарантино

Вам показалось, или это кто-то стоит в углу? 5 лучших хорроров последних лет, после которых страшно жить

Изначальная концовка «Криминального чтива» была максимально «тарантиновской»: режиссер поменял кровавый финал в распоследний момент

«Пропагандистская сказка»: 45 лет назад от «Москва слезам не верит» приличные киношники воротили нос — в СССР фильм прозвали «фальшивкой»

«Раису Захаровну видели со спичками?»: после поджога дом Кузякиных из «Любви и голубей» сложно узнать

«Я завопил в экран»: финал 2 сезона «Дандадан» оказался шоком даже для тех, кто зачитал мангу до дыр

«Мучился и терпел»: неочевидная отсылка кочевала из одного фильма Данелии в другой — найдете в «Афоне», «Мимино» и «Кин-дза-дза!»

Тесты про советское кино на 10/10 пройдет любой школьник: лучше ответьте на 5 сложных вопросов о шедеврах Netflix

Among Us в глубоком космосе: с лучшим аниме осени-2025 уже определились — «Поднятие уровня» по сюжету и рисовке в подметки не годится