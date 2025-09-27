Оружие древних, наказание богов или случайность? Что такое серая хворь в «Игре престолов» на самом деле

Вам показалось, или это кто-то стоит в углу? 5 лучших хорроров последних лет, после которых страшно жить

Этот персонаж мог объяснить финал «Москвы слезам не верит» — но его вычеркнули из фильма

«Пропагандистская сказка»: 45 лет назад от «Москва слезам не верит» приличные киношники воротили нос — в СССР фильм прозвали «фальшивкой»

«Логика вылазит из штанов и узких маек»: некогда любимый военный фильм с Мироновым спустя годы окрестили «антисоветской поделкой»

Изначальная концовка «Криминального чтива» была максимально «тарантиновской»: режиссер поменял кровавый финал в распоследний момент

«Раису Захаровну видели со спичками?»: после поджога дом Кузякиных из «Любви и голубей» сложно узнать

Among Us в глубоком космосе: с лучшим аниме осени-2025 уже определились — «Поднятие уровня» по сюжету и рисовке в подметки не годится

«Я завопил в экран»: финал 2 сезона «Дандадан» оказался шоком даже для тех, кто зачитал мангу до дыр

Плохие новости для тех, кто ждет нового «Истребителя демонов» в «цифре»: хотели сэкономить на походе в кино? Не получится!