Забудьте про Netflix: именно эти российские сериалы обсуждают зрители — и высокие рейтинги тому подтверждение

Кто сделал Дамблдора самым могущественным волшебником и чему он научился у Грин-де-Вальда

Снейпа в фильме назвали «Принцем-полукровкой», но так и не объяснили почему: разгадка есть в книгах

После «Побега из Шоушенка» Фримен проснулся звездой: а потом снялся в еще одном фильме по Кингу и «убил» его экранизации на 14 лет

Персонаж Гослинга? Как бы не так! В новых «Звездных войнах» наконец-то нашли замену Люку Скайуокеру

Плохие новости для тех, кто ждет нового «Истребителя демонов» в «цифре»: хотели сэкономить на походе в кино? Не получится!

Among Us в глубоком космосе: с лучшим аниме осени-2025 уже определились — «Поднятие уровня» по сюжету и рисовке в подметки не годится

«Я завопил в экран»: финал 2 сезона «Дандадан» оказался шоком даже для тех, кто зачитал мангу до дыр

«Логика вылазит из штанов и узких маек»: некогда любимый военный фильм с Мироновым спустя годы окрестили «антисоветской поделкой»

«Пропагандистская сказка»: 45 лет назад от «Москва слезам не верит» приличные киношники воротили нос — в СССР фильм прозвали «фальшивкой»