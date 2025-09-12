Меню
Расписание сеансов Вниз, 2025 в Курске 12 сентября 2025

Расписание сеансов Вниз, 12 сентября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
14:20 от 290 ₽ 16:15 от 340 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:15 от 380 ₽ 12:15 от 450 ₽ 14:15 от 450 ₽ 16:15 от 450 ₽ 18:25 от 500 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
10:00 от 230 ₽ 12:00 от 250 ₽ 14:00 от 250 ₽ 18:00 от 250 ₽ 20:00 от 260 ₽
Мир г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
20:50
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
20:40 от 240 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
16:30 от 450 ₽ 18:45 от 570 ₽ 21:45 от 500 ₽ 23:45 от 500 ₽
Юность г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
21:10 от 180 ₽
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Вес победы
Вес победы
2024, США / Великобритания, триллер
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
