Киноафиша Фильмы Буратино Расписание сеансов Буратино, 2026 в Курске 18 января 2026

Расписание сеансов Буратино, 18 января 2026 в Курске

Сегодня 13 Завтра 14 чт 15 пт 16 сб 17 вс 18 пн 19 вт 20 ср 21
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
10:30 от 290 ₽ 12:35 от 340 ₽ 14:40 от 340 ₽ 16:45 от 390 ₽ 18:50 от 390 ₽ 20:55 от 390 ₽
Ассоль г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
12:05 от 210 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:00 от 370 ₽ 10:25 от 420 ₽ 13:30 от 500 ₽ 15:40 от 500 ₽ 17:15 от 550 ₽ 18:00 от 550 ₽ 19:35 от 550 ₽ 20:10 от 550 ₽
Мир г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
11:10
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
11:05 от 220 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:15 от 440 ₽ 13:30 от 520 ₽ 16:25 от 450 ₽ 18:35 от 500 ₽ 20:20 от 570 ₽
Спутник г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
13:10
Юность г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
11:10 от 180 ₽
