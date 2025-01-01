От 5,7 до 8,0: расставили все мультфильмы «Три богатыря» от худшего к лучшему — вы удивитесь, кто оказался на 1 месте

Паламарчук обошел Борисова и Жаркова, а «Первый отдел» оставил с носом «Фишера» и «Аутсорс»: главные итоги 2025 года по версии Кино-Театр.Ру

Игристое на Новый год стали покупать лишь после этого советского фильма: от вида Гурченко с бокалом никто не смог устоять

Демьяненко снова сыграл Шурика ровно за год до смерти: «короткометражка» странная, но точно лучше «Кавказской пленницы!» (видео)

Индиана Джонс с русской пропиской: «Волчок» закончился так, что зрители уже требуют сиквел – но есть один неприятный нюанс

Пожертвует жизнью, чтоб победить смерть? Что станет с Макс в финале «Очень странных дел» — на хэппи энд даже не надейтесь

Никакого оливье и селедки под шубой: что ставят на праздничный стол герои «Один дома», «Отпуска по обмену» и «Реальной любви»

К Райнеру претензий нет, Армин - что-то с чем-то: ИИ лайв-экшен версия «Атаки Титанов» с Шаломе и Джилленхолом (видео)

График выхода всех сезонов «Очень странных дел» по годам: если за 10 лет запутались, вот путеводитель по Хоукинсу

Вопрос о советском кино загнал в тупик даже знатоков из «Что? Где? Когда»: задачка элементарная – справитесь? (Тест)