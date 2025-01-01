Если финал «Зверополиса 2» показался странным — вы не одни: объясняем, что там на самом деле произошло

Что связывает новых «Душегубов» и хит с Васильевым? Заметили только самые внимательные

202 млн в прокате и 85% одобрения зрителей на RT: «Пять ночей с Фредди 2» наконец можно посмотреть онлайн — вот где именно

Год тяжелых утрат: с кем из российских звезд мы попрощались навсегда в 2025-м — болезни, кома и последнее желание

Ее голос знает каждый ребенок: как сейчас живет и выглядит девочка, озвучившая Машу в легендарном мультике

20 лучших сериалов 2025-го по версии Metacritic: «Очень странных дел» в списке нет – но интересного и без них хватает

9 сериалов в напряженности не уступают «Триггеру»: главные герои тоже не так просты, а оценки почти у всех 7.4+

Этим салатом Раиса завоевала бы Василия: мясной, в отличие от «бурды» из фильма «Любовь и голуби»

«Несусветная галиматья»: «Горячий» триллер с Андреевой россияне не приняли, зато на Netflix он зашёл «как к себе домой»

Фильм Netflix попал в Книгу Гиннесса — пережил режиссера и смену веков: от начала съемок до премьеры прошло 48 лет