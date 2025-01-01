Думали, что это разовый успех, но цифры решили иначе: «Олдскул» и «Хутор» получили 2-й и 3-й сезоны — вот за что их так полюбили

59,6 млн просмотров за 5 дней и гигантский финал: раскрыт точный хронометраж второй части 5 сезона «Очень странных дел»

Кого Тихон Жизневский играл в «Ментовских войнах»: это сейчас он Майор Гром, а тогда был «оборотнем в погонах»

«Аватар 3» не оправдал надежд — и Кэмерон может пересмотреть планы на сиквелы: Disney не получил желаемые $90 млн за выходные

От войны за квартиру Долиной до войны Инстасамки против всех: 5 самых громких скандалов российского шоу-бизнеса за 2025 год

Ее голос знает каждый ребенок: как сейчас живет и выглядит девочка, озвучившая Машу в легендарном мультике

9 сериалов в напряженности не уступают «Триггеру»: главные герои тоже не так просты, а оценки почти у всех 7.4+

«Просто держишь рот на замке»: «Титаник» превратил жизнь Кейт Уинслет в кошмар — даже засыпать одной было страшно

Этим салатом Раиса завоевала бы Василия: мясной, в отличие от «бурды» из фильма «Любовь и голуби»

Тест на знание фильма «Девчата»: только настоящие поклонники ответят на 5/5 вопросов