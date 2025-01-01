Ужасное горе Хюррем и Сулеймана не показали в «Великолепном веке»: историки объяснили, что именно скрыли сценаристы

5 классных идей из фильмов для украшения елки и дома: можно отметить Новый год как Кевин или Гарри

За что «Пластилиновую ворону» хотели запретить в СССР: связь с «17 мгновениями весны» уловили не все

Звезда «Игры престолов» сыграет одну из главных ролей в еще одном сериале — его снимут по роману Чарльза Диккенса

2 сезон «Человека-бензопилы» не выйдет в 2026 году, но есть и хорошие новости: не хватило жести в «Истории Резе»? Держитесь!

«Опозорят “Игру престолов”»: 3 фэнтези-саги, экранизации которых зрители ждут десятки лет – но анонса все нет

«По-прежнему завораживает»: новые серии «Эмили в Париже» уже добрались до зрителей — получилось заметно лучше 2-го сезона

Священная корова НТВ: топ-5 серий «Ментовских войн» — зрители посмотрели эти эпизоды и сразу же влюбились в Шилова

Рязанов «исправил» концовку «Жестокого романса»: Карандышеву все сходило с рук — решающая сцена с Ларисой в фильм не попала

«Магичку» и «Клинок» списали в утиль: собрали миллионы, но лишь одно аниме достойно звания «короля сенненов»