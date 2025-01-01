Может ли франшиза «Чужой» перенести место действия под воду? В комиксах ответ дали уже давно — и он устрашает

Так все-таки Малфой плохой или хороший? Этот поступок раскрыл одного из самых противоречивых героев «Гарри Поттере»

За что «Пластилиновую ворону» хотели запретить в СССР: связь с «17 мгновениями весны» уловили не все

«Терминатор» больше не будет прежним — и это официально: Кэмерон идет на самый рискованный шаг за последние 30 лет

Рязанов «исправил» концовку «Жестокого романса»: Карандышеву все сходило с рук — решающая сцена с Ларисой в фильм не попала

«Магичку» и «Клинок» списали в утиль: собрали миллионы, но лишь одно аниме достойно звания «короля сенненов»

Тест для любителей «Жестокого романса»: продолжите 7/7 цитат – начнем с той, что про «человека знатного»

Из «Трех котов» не планировали делать детский мультик: коты ходили без штанов, а Коржика вообще звали не Коржик

«Опозорят “Игру престолов”»: 3 фэнтези-саги, экранизации которых зрители ждут десятки лет – но анонса все нет

«Вы пожалеете об этом»: ChatGPT спросили, почему у Смешариков нет семьи – одна версия логична, вторая превращает комедию в безысходную хтонь