Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Буратино
Расписание сеансов Буратино, 2026 в Курске
2 января 2026
Расписание сеансов Буратино, 2 января 2026 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
чт
1
пт
2
сб
3
вс
4
пн
5
вт
6
ср
7
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Буратино»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
10:30
от 340 ₽
12:35
от 390 ₽
14:40
от 440 ₽
16:45
от 440 ₽
18:50
от 650 ₽
20:55
от 650 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Поймать монстра
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
304 дня в топ-10: этот российский мультфильм стал самым стабильным хитов 2025 года, а ведь он выходит с 2015 года
Новогоднее кино времен СССР — это не только Гайдай и Рязанов: вот 5 фильмов, которые незаслуженно забыли
Ужасное горе Хюррем и Сулеймана не показали в «Великолепном веке»: историки объяснили, что именно скрыли сценаристы
Казалось, Простоквашино — выдумка, но нет: на карте России нашли ту самую деревню — здесь есть и «дом свободный», и даже Матроскин
Рязанов «исправил» концовку «Жестокого романса»: Карандышеву все сходило с рук — решающая сцена с Ларисой в фильм не попала
«По-прежнему завораживает»: новые серии «Эмили в Париже» уже добрались до зрителей — получилось заметно лучше 2-го сезона
«Опозорят “Игру престолов”»: 3 фэнтези-саги, экранизации которых зрители ждут десятки лет – но анонса все нет
Звезда «Игры престолов» сыграет одну из главных ролей в еще одном сериале — его снимут по роману Чарльза Диккенса
«Терминатор» больше не будет прежним — и это официально: Кэмерон идет на самый рискованный шаг за последние 30 лет
Из «Трех котов» не планировали делать детский мультик: коты ходили без штанов, а Коржика вообще звали не Коржик
«Вы пожалеете об этом»: ChatGPT спросили, почему у Смешариков нет семьи – одна версия логична, вторая превращает комедию в безысходную хтонь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667