5 турецких сериалов, которые идут на ТВ прямо сейчас: включайте скорее, чтобы не пропустить всю историю

Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот

Именно этот российский город чаще всего появлялся в японском аниме: его нашли даже у Миядзаки

Хорошо, что в мире «Атаки титанов» нет психологов: Леви Аккермана отец бросил дважды

В их шкафу не только скелеты, но и бутылки: «Дом Гиннесс» только вышел, а уже поставил крест на «Острых козырьках»

«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше

97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел

Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте

После выхода клеймили, но в 2025-м оценили: забытый триллер со звездой «Хранителей» стал хитом Netflix спустя 12 лет

5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?