Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Пуанты для моей мамы Расписание сеансов Пуанты для моей мамы, 2024 в Курске 5 октября 2025

Расписание сеансов Пуанты для моей мамы, 5 октября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
вс 5
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Пуанты для моей мамы»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
19:00 от 450 ₽
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Воображаемый друг
Воображаемый друг
2024, США, ужасы
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Мокрячок Попай
Мокрячок Попай
2025, США, ужасы
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
5 турецких сериалов, которые идут на ТВ прямо сейчас: включайте скорее, чтобы не пропустить всю историю
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
Именно этот российский город чаще всего появлялся в японском аниме: его нашли даже у Миядзаки
Хорошо, что в мире «Атаки титанов» нет психологов: Леви Аккермана отец бросил дважды
В их шкафу не только скелеты, но и бутылки: «Дом Гиннесс» только вышел, а уже поставил крест на «Острых козырьках»
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
После выхода клеймили, но в 2025-м оценили: забытый триллер со звездой «Хранителей» стал хитом Netflix спустя 12 лет
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше