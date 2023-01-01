«Прости меня, народ»: Талызина спустила Пугачеву с небес на землю

Этот артист был популярнее Кобзона и Магомаева: его песни напевают во всем мире, а на родине почти не помнят

Ей 15 лет, ему — 33: между Настенькой и Иваном в «Морозко» все было по-настоящему

В СССР скрывали особый статус Румянцевой: когда выяснилось, было уже слишком поздно

Эти советские книги незаслуженно забыты: по одной из них даже сняли фильм с Баталовым

Вовсе не шедевр: эти странности испортили фильм «Сердца трех»

Жуть какая: этот советский актер с точностью предсказал свою смерть

Советский Том Сойер вызывает презрение у мужчин и жалость у женщин: вот как он выглядит

Все, как предсказала цыганка: съемки этого советского фильма обернулись смертью актера

Жена была уверена, что изменял: с кем голубоглазый Коренев пропадал на съемках «Человека-амфибии»

Лицо на пол-экрана, прическа простушки: как выглядела Фатеева до того, как стать секс-символом