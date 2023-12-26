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Щелкунчик
Расписание сеансов Щелкунчик, 2022 в Курске
Nutckacker
Щелкунчик
2022 / Россия
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Расписание сеансов Щелкунчик, 2022 в Курске
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Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
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от 350 ₽
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