Всплакнули на «Ките», за который Фрейзер получил «Оскар»? Он готов вновь растрогать всех в новом фильме — даже 270-килограммового грима не понадобилось

Под землей шевелится что-то страшное: в новом трейлере «Очень странных дел 5» Демогоргоны выходят из-под контроля

Ходченкова против Милляра: чья Баба-Яга понравилась зрителям больше – советская или современная?

«Заброшена и всеми забыта»: 100 лет со дня рождения Нонны Мордюковой – как сейчас выглядит могила великой актрисы (видео)

Ни Зендеи, ни Миккельсена: ждете 4 сезон «Ганнибала» уже 10 лет? Тогда у режиссера сериала для вас печальные новости

«Клеветническое изображение действительности»: сможете узнать 5 хитовых фильмов СССР по критике худсовета? (тест)

Одну деталь из «Гарри Поттера и Ордена Феникса» не включили в фильм — тем, кто не читал книгу, она наверняка разобьет сердца

У Энакина «беды с башкой», Падме стала Дартом Вейдером: в новом сиквеле «Мести ситхов» раскроют одну из главных тайн «Звездных войн»

От 1910-го до эпохи Netflix: «Франкенштейна» экранизировали 33 раза — но лишь три версии по-настоящему вошли в историю

Три цитаты Верочки из «Служебного романа», доказывающие, что секретарь умнее Мымры и Новосельцева