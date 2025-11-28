Меню
Яга на нашу голову
Расписание сеансов Яга на нашу голову, 2025 в Курске
28 ноября 2025
Расписание сеансов Яга на нашу голову, 28 ноября 2025 в Курске
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
09:50
от 110 ₽
Мир
г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
10:35
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
10:35
от 200 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
13:10
от 520 ₽
18:05
от 500 ₽
Сказка
г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
11:35
Спутник
г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
12:45
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
10:50
от 150 ₽
