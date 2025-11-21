Меню
Киноафиша Фильмы Яга на нашу голову Расписание сеансов Яга на нашу голову, 2025 в Курске 21 ноября 2025

Расписание сеансов Яга на нашу голову, 21 ноября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
13:05 от 290 ₽ 16:45 от 340 ₽
Ассоль г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
12:00 от 150 ₽ 16:45 от 180 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:20 от 340 ₽ 12:10 от 380 ₽ 17:40 от 430 ₽
Мир г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
09:00 12:25
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
09:00 от 200 ₽ 12:15 от 220 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:00 от 390 ₽ 14:30 от 450 ₽ 16:20 от 450 ₽
Сказка г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
11:40 от 100 ₽ 15:05 от 100 ₽
Спутник г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
11:40
Юность г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
10:00 от 150 ₽ 13:15 от 150 ₽
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Лысый нянь
Лысый нянь
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
2024, США, ужасы
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
