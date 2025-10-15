Том Шелби больше не играет в молчанку: Киллиан Мерфи раскрыл дату премьеры фильма «Острые козырьки», которую так долго скрывали

5 сцен из культовых сериалов 90‑х, которые теперь стали мемами: их используют даже те, кто не смотрел хиты

По какой книге снят хоррор «Долгая прогулка»: история, написанная под чужим именем, которую теперь обсуждает весь мир

Еще один повод для гордости: «Поттериане» покорился новый уникальный рекорд в России

«Долгая прогулка» обрела дату выхода в «цифре» — ждать осталось недолго

Холланд, берегись — вселенная Тоби Магуайра оживает: для «Человека-паука 4» уже придумали завязку — и все по канону Marvel

Самый кассовый ужастик этого года уже можно посмотреть онлайн — отзывы так себе, но свои плюсы тоже есть

«Действительно напортачили»: Netflix может закрыть «Монстра» — новый сезон рухнул до 29% на RT и стал худшим в истории сериала

Шерлок или Майкрофт — кто из братьев Холмс умнее? Конан Дойль в книгах дал четкий ответ, но в сериале с Камбербэтчем решили иначе

3 сезон «Ванпанчмена» сотрет «Поднятие уровня» в пыль, но есть нюанс: новые серии выйдут позднее, чем ждали зрители