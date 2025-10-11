Меню
Киноафиша
Фильмы
(Не)искусственный интеллект
Расписание сеансов (Не)искусственный интеллект, 2025 в Курске
11 октября 2025
Расписание сеансов (Не)искусственный интеллект, 11 октября 2025 в Курске
О фильме
Расписание
Сегодня
7
Завтра
8
чт
9
пт
10
сб
11
вс
12
пн
13
вт
14
ср
15
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
13:25
Мир
г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
14:10
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
13:45
от 240 ₽
Спутник
г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
13:25
