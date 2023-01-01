Не «Бриллиантовая рука» и «Джентльмены удачи»: самую смешную советскую комедию сейчас почти забыли

Лучший фильм о войне: эту ленту с Тихоновым больше не показывают по ТВ

Конкин и Высоцкий соперничали даже в реальной жизни: вы и не подозревали почему

Секретный метод воспитания гениев: от этих уловок Теплякова оторопь берет

Клеопатра или Виктория: этот тест ответит, какой королевой вы были в прошлой жизни

Вот какой ляп в комедии «Любовь и голуби» все проморгали: внимание на шею Надюхи

Советские критики считали этот фильм худшим: даже Евстигнеев не спас ситуацию

Фанаты ахнули, узнав о пристрастии Вали из «Сватов»: вот в каком виде ее застали в туалете

Мужчины с этими именами никогда не будут много зарабатывать: есть причина

Все мужчины сходили с ума по Жади из «Клона»: будете в восторге, увидев, как она выглядит спустя 22 года

Женился на немке и пожалел: почему звезду фильма «А зори здесь тихие» бросил даже сын