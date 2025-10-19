Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Эдем
Расписание сеансов Эдем, 2024 в Курске
19 октября 2025
Расписание сеансов Эдем, 19 октября 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Вся информация о фильме
Сегодня
14
Завтра
15
чт
16
пт
17
сб
18
вс
19
пн
20
вт
21
ср
22
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Эдем»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
20:40
от 340 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Грабитель с крыши
Отзывы
2025, США, криминал, драма
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Сводишь с ума
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Серафима
Отзывы
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
От «Крестного отца» до «Титаника»: эти 10 фильмов длятся больше трех часов, но смотреть их хочется без паузы
Самая таинственная героиня Пандоры: кем может быть отец Кири из «Аватара» - есть три правдоподобных версии
Стало известно, кто сыграет Скалли в новых «Секретных материалах»: с Джиллиан Андерсон ничего общего
Новогодний Sci-Fi с Крамаровым россиянам заменил «Иронию судьбы»: в СССР его крутили часто, а потом внесли в «черные списки»
Йети и дети: свежая серия «Маши и Медведя» — сплошная отсылка на культовую фантастику нулевых (создатели мульта не скрывают)
Фанаты пищали от восторга, а Паттинсон сгорал со стыда: эта неловкая сцена из «Сумерек» еще долго мучила его в кошмарах
Танос все понял при первой встрече: злодей всегда знал, что Тони Старк в «Мстителях» станет Доктором Думом — одна цитата объясняет все
«Выжали все соки из медведя»: один из создателей предрек «медленную смерть» «Маши и Медведя»
Вышел из гримерки и 700 человек массовки хором крикнули: «Ильич»! Кто сыграл Ленина в «Хрониках русской революции»?
Без проходных серий: эти 6 мини-сериалов IMDb считает лучшими в истории — сценарий сильнее, чем в половине фильмов с «Оскаром»
Михалков отказался, Янковский перекрестился: в «Формуле любви» Захарову пришлось снимать никому неизвестного грузина
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667