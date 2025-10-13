Книголюбы ждали этот момент годами, и вот он настал: 5 экранизаций культовых романов, которые выйдут в 2025 году

Финал «Дома Гиннесса» оставил большой вопрос: в реальности судьба Артура была другой

Этот свежий хоррор получил 89 % «свежести» на Rotten Tomatoes: неудивительно, что он выбился в топ HBO Max

Бортко читал между строк: фильм «Собачье сердце» почти во всем лучше книги Булгакова — 3 причины, с которыми глупо спорить

«Я сам выбирал персонажа»: для сериала «Гарри Поттер» нашли идеального Сириуса Блэка — HBO осталось лишь утвердить

Провальная комедия с Де Ниро внезапно «рвёт» топы Netflix: миллионы просмотров за пару дней у «пошлой безвкусицы»

Был пацан и нет пацана: узнаете историю пропажи Анде из 2-го сезона «Поколения "Ви"» и захотите пересмотреть первый

Бекмамбетов не остановился на «Дневном дозоре»: вышло продолжение, но никто не понял — а в него вложили целых $75 млн

Злодейка Валиде, страстный Сулейман или двуличный Селим? Назовите свой знак Зодиака и узнайте, кто вы из «Великолепного века»

«Восток — дело …» — это только разминка: лишь знатоки продолжат 5/5 цитат из «Белого солнца пустыни» (тест)