Этот испанский сериал-триллер ворвался в топ-5 Netflix — и уже обогнал «Уэнсдэй» с «Алисой в Пограничье»: когда идеальный муж оказывается чудовищем

На первом месте «Аркейн» с рейтингом 9: 5 современных мультсериалов, которые фанаты считают культовыми

Не такой уж мудрый: 5 провалов Гэндальфа, которые едва не разрушили Средиземье

«Москва слезам не верит» вышла в 1979 году, но последнюю награду получила 30 лет спустя — и это достижение не побить никому

Беллу в вампира превратил вовсе не Эдвард, а её дочь Ренесми: над этой дикой теорией фанаты «Сумерек» бьются уже 13 лет

Такой «Интерстеллар» зрители и представить не могли: задумывался как драма о любви — пока Спилберга не сменил Нолан

«Присосался к прокату и высосал до дна»: новинку Бессона в России полюбили больше, чем во Франции

Попали в реальную тюрьму, бежать пришлось с завода: «Джентльменов удачи» снимали по всему СССР — и с этим связано несколько ляпов

Из нового спиноффа «Игры престолов» уберут одну из лучших деталей оригинального сериала — но это не так уж плохо

5 безупречных от начала и до конца фэнтези-сериалов: у них нет «того самого плохого сезона» — в отличие от «Игры престолов» и «Сверхъестественного»