Во второй раз фишка с «советским Ван Даммом» не прокатила: у «Фаната 2» провальный рейтинг в 4,6

С каким советским фильмом встретить Новый год: всего 6 вопросов — и сразу ясно, что включить под бой курантов (тест)

Хью Джекман выбрал любимый российский фильм: а зрители обрушились на ленту с критикой

Тест для поклонников Юрия Никулина: вспомните, в каких фильмах актер точно не играл

10 фильмов 2025 года от Netflix, которые вы могли пропустить: вышли не только «Кейпоп-охотницы» с «Франкенштейном» – тут и драма со звездой «Острых козырьков», и аниме

Лучшую экранизацию Стругацких выпустили ровно 43 года назад: «Чародеев» братья-писатели себе не так представляли

«В разы круче, чем “Одни из нас”»: 2 сезон «Фоллаута» лучше первого буквально во всем – точно войдет в топ-5 сериалов года

Гэндальф, ты ли это? В 7 серии «ОСД» нашли отсылку на «Властелин колец» – в России не поймет никто

100% «свежести», Джордж Мартин в списке создателей: сериал со звездой «Фарго» взахлеб советуют посмотреть критики

«Чуть что — сразу Косой»: мужчина, к которому Зина уходила от Якина, не так прост — кто такой этот Будимир Косой