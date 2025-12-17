Меню
Фильмы
Иллюзия обмана 3
Расписание сеансов Иллюзия обмана 3, 2025 в Курске
22 декабря 2025
Расписание сеансов Иллюзия обмана 3, 22 декабря 2025 в Курске
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
13:35
от 240 ₽
17:55
от 290 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
22:25
от 530 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
10:50
от 300 ₽
19:00
от 320 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Рецензия
Отзывы
2010, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Поймать монстра
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Для фанатов «Метода»: этот аргентинский сериал основан на реальных событиях — подруги исчезали одна за другой, и никто не подозревал ее
Скучаете по Брагину? Свежие кадры 5 сезона «Первого отдела» порадовали фанатов: «Адреналин, грязь и скорость на полную» (фото)
Новое «Возвращение мамонтенка» станет копией «Ледникового периода»? Авторы не скрывают, что вдохновляются Голливудом
Смотреть 20+ сезонов подряд — не вариант: у «Чисто английских убийств» есть сезон, где сразу 3 серии с рейтингом выше 8
Проще распутать паутину, чем сюжет нового «Человека-паука»: Marvel усложнил фанатам жизнь — без сериалов теперь не разобраться
Новосельцев в «Служебном романе» любил вовсе не «мымру» и уж точно не жену: Рязанов намекал еще в самом начале
Яичный пирог из «Ходячего замка» вкуснее омлета, а времени занимает столько же: Софи готовила под проклятием — вам будет легче
Терпение вознаградили: в «Истории Резе» отыскали отсылки к «Константину», «Леону» и Бардему (а еще советской классике)
Устали искать фильмы, похожие на «Франкенштейна»? Мы сделали это за вас: 3 ленты с тем же вайбом и оценками 7.3+
«Провоцируют рак»: Мерфи в «Острых козырьках» скурил тысячи сигарет без никотина – и у доктора Мясникова для актера плохие новости
Эти 7 фильмов СССР часто смотрят под Новый год: вспомните, какие блюда ели их герои (тест)
