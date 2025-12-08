Три или два, а может уже все 4? «Метод» снова запутал зрителей: объясняем, сколько сезонов на самом деле

Корея — не только про романтичные дорамы: 4 фильма, основанных на реальных событиях — и в них сложно поверить

Гиллиган показал, что случится с Уолтером Уайтом еще в 3 сезоне сериала «Во все тяжкие»: зрители и не обратили внимания на эти точки

Волан-де-Морт и тут преуспел: ненависть Дурслей к Гарри Поттеру имеет магический след — становится ясно только ближе к развязке

Культовый Sci-Fi с Уиллисом превратили в уникальный сериал: дважды набрал 100 % на RT, но россияне его бросали после 1 сезона

На ТВ состоялась премьера нашумевшего медицинского сериала: Асмус снова «неуверенная Варя» из «Интернов», а Охлобыстин — ее наставник

5 фильмов СССР обладают уникальной зимней атмосферой: сможете узнать их по случайному кадру? (тест)

«Замрите, ангелы, смотрите, я играю», — пел Миронов в «12 стульях»: а угадаете 4 других фильма со звездой лишь по строчке песни?

Этот советский фильм держал в страхе пол-Европы: в Великобритании запретили на 30 лет — а в СССР крутили без проблем

«Хрустальный» и «Невский» были только разминкой: именно эта роль стала для Васильева поворотной — зрители посмотрели другими глазами