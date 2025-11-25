Меню
Расписание сеансов Иллюзия обмана 3, 25 ноября 2025 в Курске

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:15 от 190 ₽ 13:30 от 240 ₽ 15:45 от 240 ₽ 18:00 от 290 ₽ 20:15 от 290 ₽
Ассоль г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
19:35 от 180 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:05 от 340 ₽ 12:25 от 410 ₽ 14:45 от 380 ₽ 15:55 от 450 ₽ 17:05 от 430 ₽ 18:15 от 500 ₽ 19:25 от 430 ₽ 20:35 от 500 ₽ 21:40 от 500 ₽
Мир г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
15:50 20:25
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
15:30 от 220 ₽ 19:55 от 240 ₽
Сказка г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
19:10
Спутник г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
15:05
Юность г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
16:40 от 180 ₽ 21:15 от 180 ₽
