Киноафиша
Фильмы
Иллюзия обмана 3
Расписание сеансов Иллюзия обмана 3, 2025 в Курске
20 ноября 2025
Расписание сеансов Иллюзия обмана 3, 20 ноября 2025 в Курске
О фильме
Вся информация о фильме
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:15
от 240 ₽
13:30
от 290 ₽
15:45
от 290 ₽
18:00
от 340 ₽
20:15
от 340 ₽
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
19:35
от 180 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:05
от 340 ₽
12:25
от 380 ₽
14:45
от 380 ₽
15:55
от 450 ₽
17:05
от 430 ₽
18:15
от 530 ₽
19:25
от 460 ₽
20:35
от 530 ₽
21:40
от 530 ₽
Мир
г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
15:50
20:25
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
15:30
от 220 ₽
19:55
от 240 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:15
от 430 ₽
13:40
от 500 ₽
15:05
от 530 ₽
16:05
от 500 ₽
18:35
от 550 ₽
20:05
от 580 ₽
21:00
от 550 ₽
23:25
от 550 ₽
Сказка
г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
19:10
от 150 ₽
Спутник
г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
16:05
20:40
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
16:40
от 180 ₽
21:15
от 180 ₽
