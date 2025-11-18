Маму уже нашел, а папа где? Раскрыт сюжет и дата выхода нового мультика «Лунтик. Обратная сторона Луны»

Не успеете моргнуть — и поймете, что в «Методе» все не так просто: кто и зачем убил отца Есении

«А я тут, прости Господи, "Сумерки" посмотрела»: реальный отзыв взрослой (и, видимо, адекватной) зрительницы на сагу о вампирах

Netflix пора заволноваться: новый корейский мультфильм бросит вызов «Кейпоп-охотницам» — конкурент позаимствовал идею

А где-то горы-горы, а за ними-ними тест: вспомните по одному кадру 5 фильмов СССР, снятых на Кавказе

Фраза «И давно тебе 17?» заиграла новыми красками: Паттинсон снова станет Эдвардом в продолжении «Сумерек»

«Спасибо Богу, что этого нет в Штатах»: иностранцам показали нашего «Чебурашку» - у американцев глаза на лоб полезли от увиденного

Снова отец и сын, снова Дальний Восток: эта криминальная драма от режиссера «Быка» напоминает «Лихих» – отметьте дату премьеры

Тарантино все-таки сделал сиквел «Джанго освобожденного» — и его легко можно найти в Сети: не просто продолжение, а дикий кроссовер

Из чего же сделаны наши мальчишки: точнее, из какого фильма они пришли – угадайте 5 кинолент СССР по кадрам с юношами (тест)