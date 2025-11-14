Меню
Фильмы
Иллюзия обмана 3
Расписание сеансов Иллюзия обмана 3, 2025 в Курске
14 ноября 2025
Расписание сеансов Иллюзия обмана 3, 14 ноября 2025 в Курске
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
12:35
20:05
Мир
г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
17:45
19:55
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
17:55
20:05
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:05
от 470 ₽
12:35
от 550 ₽
13:35
от 550 ₽
15:05
от 550 ₽
16:05
от 550 ₽
17:00
от 530 ₽
17:30
от 600 ₽
18:35
от 600 ₽
19:25
от 530 ₽
21:05
от 600 ₽
22:10
от 650 ₽
23:00
от 600 ₽
23:35
от 600 ₽
Сказка
г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
17:20
19:35
Спутник
г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
17:20
19:35
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
19:00
21:15
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Сводишь с ума
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Голосовой помощник
Отзывы
2025, Россия, семейный, фантастика
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Попутчики
Отзывы
2025, Россия, комедия
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Наш папа - Дед Мороз!
Отзывы
2024, Россия, комедия, драма
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
