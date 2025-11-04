Меню
Киноафиша Фильмы Черный телефон 2 Расписание сеансов Черный телефон 2, 2025 в Курске 4 ноября 2025

Расписание сеансов Черный телефон 2, 4 ноября 2025 в Курске

Сегодня 30 Завтра 31 сб 1 вс 2 пн 3 вт 4 ср 5
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
18:20 от 330 ₽
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Шелби Оукс. Город-призрак
Шелби Оукс. Город-призрак
2024, США, ужасы, триллер
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Хэллоуин. Ночной кошмар
Хэллоуин. Ночной кошмар
2025, США, ужасы
Детка на драйве
Детка на драйве
2025, США, триллер
