Фамилия Гунько, а имя помните? Эту интригу в сериале «Солдаты» тянули целых 3 сезона

Хальвет в «Великолепном веке» показывали неправильно: ничего пикантного в данном процессе не было

Секретная миссия Якена Хгара: фанаты «Игры престолов» нашли объяснение его загадочному появлению в Королевской Гавани

«Нужно посмотреть сразу все 16 серий»: в Корее еще 7 лет назад вышли свои «Очень странные дела» – не зря на IMDb у них 8.0

«Шаг в сторону – тебя сожрут»: Хемсворт до последнего не хотел сниматься в «Ведьмаке» Netflix – во всем винит токсичных геймеров

Продолжение «Злой» получило первые оценки — шансы фильма на «Оскар» теперь возросли в десятки раз

Те, кого нельзя называть: «Служебный роман» снят по пьесе, но у этих двух героев были реальные прототипы – их имена засекречены до сих пор

Дачный сезон закончен, но вы попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР с героем на шести сотках (тест)

«Добро пожаловать в Дерри» хорош во всем, кроме одного: Стивену Кингу только аплодисменты — а вот HBO подвели

Круче «Интерстеллара», «Начала» и «Довода» вместе взятых: Нолан считает другой свой фильм лучшим в карьере — вот только его «украл» Скорсезе