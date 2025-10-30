Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Черный телефон 2 Расписание сеансов Черный телефон 2, 2025 в Курске 30 октября 2025

Расписание сеансов Черный телефон 2, 30 октября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 28 Завтра 29 чт 30
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Черный телефон 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
3D
18:20 от 270 ₽ 20:40 от 270 ₽
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Песочный человек
Песочный человек
2025, США, ужасы
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
2012, США, мелодрама, фэнтези
Редкие имя и фамилия, которые в кадре почти не звучат: как зовут Пингвина из «Бэтмена»
Некоторые их даже не различают, а ведь у них и возраст разный: кто старше — Пупсень или Вупсень
«Лост» с хоррор-начинкой или «Очень странные дела» для взрослых: почему стоит включить сериал «Извне» прямо сейчас
Планы по перезапуску «Клиники» трещат по швам: сняли всего 3 серии, а уже начались проблемы — фанаты умоляют все отменить
Прощай, Мухич: не стало звезды «Полицейского с Рублевки» Романа Попова – актер перед смертью потерял слух и почти ослеп (видео)
Новым Джеймсом Бондом впервые станет девушка? Сидни Суини готова примерить роль шпионки с лицензией на убийство
И если Боярский скажет «каналья» — миллионы ответят «тысяча чертей»: что значит любимое ругательство Д’Артаньяна
Трус не играет в хоккей: а вот тест пройти может – вспомните 5 фильмов СССР со спортсменами в главных ролях
Дачный сезон закончен, но вы попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР с героем на шести сотках (тест)
Груз на сердце коллег и супруги: что случилось с Мальцевым в «Первом отделе» – судьба героя решилась во втором сезоне
По США запустили ядерную ракету, долетит через 15 минут: что было дальше? Концовка «Дома динамита» совсем не оправдала надежд
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше