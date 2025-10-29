Фанаты зря надеялись на еще одно гитарное соло от Эдди Мансона: создатели «Очень странных дел» поставили точку в судьбе героя

Российских премьер этой осенью немало, но именно «Август» собрал миллиард за 28 дней — вот что говорят о нем зрители

«Это разочаровывает»: зрители нашли вопиющий киноляп в сериале «Далекий город» — виноваты не только сценаристы, но и операторы

Кто круче – «Игра в кальмара» или «Алиса в Пограничье»? Финалы обеих игр дают однозначный ответ – не оспорите

«Голову носорога на тело газели»: как Стива Роджерса сделали худым в «Первом мстителе» – помогла не только графика (фото)

Джон Уик ворвался в «Игру в кальмара»: свежий боевик Netflix снят в Корее, но покорил весь мир – 7 000 000 зрителей всего за пару дней

Она все видела — но никто не верит: 3 напряженных триллера для тех, кто еще не отошел от «Девушки из каюты №10»

«Честных людей не бывает…»: поклонники «Шефа» точно продолжат 5/5 цитат – а вот фанаты «Невского» вряд ли сумеют избежать ошибок

«Добро пожаловать в Дерри» соединит вселенные Кинга: в сериал добавили героя из «Сияния» — и намекнули на возвращение «старого зла»

Рейтинг 7.2 и Фома из «Невского» в главной роли: про сериал «Ронин» слышали многие – но знаете ли вы, что значит название?