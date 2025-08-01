«Фишер» — сколько сезонов у самого зловещего детектива последних лет с Иваном Янковским?

В каноне этого не было, но сработало идеально: как черная рукоять меча стала лучшей задумкой «Колец власти»

Сначала вы их скипали, а теперь разбираете по косточкам: как создавали титры к «Подслушано в Рыбинске», «Аутсорсу» и «Этерне»

Этого героя в «Великолепном веке» состарили на 30+ лет: в жизни при Сулеймане он был куда моложе

Эта героиня взорвала рейтинги «Великолепного века» в Турции, но не впечатлила российских зрителей — ее появление взбесило

Уже не байопик, а полноценная драма: съемки фильма о Мадонне превратились в балаган

«Зачем я снял это?»: Меньшов горько пожалел о съемках своего лучшего фильма — коллеги затравили и прозвали «позором Мосфильма»

Одна серия — и ты в ловушке: 12 дорам, которые украдут сон — к счастью, мини-формат позволяет

«Не могу позволить себе»: почему Дарья Сагалова не снималась в «Букиных-2» — есть сразу 3 причины

Как «Титаник», но с мистикой: в Голливуде снова экспериментируют — ждем паранормальную драму