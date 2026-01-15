Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Губка Боб: В поисках квадратных штанов Расписание сеансов Губка Боб: В поисках квадратных штанов, 2025 в Курске 21 января 2026

Расписание сеансов Губка Боб: В поисках квадратных штанов, 21 января 2026 в Курске

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 15 Завтра 16 сб 17 вс 18 пн 19 вт 20 ср 21
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:40 от 300 ₽ 13:40 от 310 ₽ 15:40 от 310 ₽ 17:40 от 310 ₽ 19:40 от 320 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Убойная суббота
Убойная суббота
2025, США / Канада, боевик, комедия
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Не 6,7 млрд, как в первый раз, но очень близко: сколько уже собрал «Чебурашка 2» в прокате
Ошибка, к которой все привыкли: какое отчество было у сына Штирлица — нет, не Максимович
Откуда Тарантино «списал» «Убить Билла»: ищет плагиат у других, а сам крадёт и не краснеет, но мы поймали его с поличным
Сон Ки Хун теперь женщина: Хван Дон-хек снимет для Netflix ещё одну дораму — опять игру, но уже без кальмара
Актриса из «Очень странных дел» проболталась о главном обмане финала — фанаты все это время ошибались насчет Оди
«Похмельный балаган» и «Позорная пьянка»: от популярнейшего фильма с великой Чуриковой россияне камня на камне не оставили
Главному аниме нулевых стукнуло 22 года: я посмотрел его впервые и уверен – гениальный тайтл изменил жанр раз и навсегда
Наконец-то достойный противник в прокате: вот и закончился звездный час «Аватара» — триллер с 97% на RT готов сбросить его с вершины
«Игра престолов» уходит в забвение: вы думали, у HBO больше не будет нового флагмана — но он уже вышел и покорил всех
«Идите вы… в бухгалтерию!», – говорили в одном фильме СССР: назовите его и отгадайте, откуда еще 4 цитаты о работе (тест)
Иностранцы глянули советский мульт «Простоквашино»: думала, не оценят, а зря – тут же выявили «самое главное» в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше