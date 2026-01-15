Возраст актеров в «Благословите женщину» заставит ахнуть: это не брак, а мезальянс

Netflix ждет очередной хит: создатель «Игры в кальмара» Хван Дон-хёк готовит мрачный сериал про долги и азарт

От тизера новой «Мумии» у меня побежали мурашки: ничего общего в духе приключений с Бренданом Фрейзером больше не будет

Не считал Рэдклиффа хорошим актёром, но это – меньшая из бед: почему Рикман рвался бросить «Поттера» после «Тайной комнаты»

Сон Ки Хун теперь женщина: Хван Дон-хек снимет для Netflix ещё одну дораму — опять игру, но уже без кальмара

Актриса из «Очень странных дел» проболталась о главном обмане финала — фанаты все это время ошибались насчет Оди

«Идите вы… в бухгалтерию!», – говорили в одном фильме СССР: назовите его и отгадайте, откуда еще 4 цитаты о работе (тест)

«Игра престолов» уходит в забвение: вы думали, у HBO больше не будет нового флагмана — но он уже вышел и покорил всех

«Оргия жестокости и садизма»: у «28 лет спустя: Храм костей» шокирующий финал и пляшущий Файнс – хоррор в списках «лучших фильмов года»

Иностранцы глянули советский мульт «Простоквашино»: думала, не оценят, а зря – тут же выявили «самое главное» в сюжете