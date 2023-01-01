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MMXX
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MMXX MMXX 2023 / Румыния
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Расписание сеансов MMXX, 2023 в Курске

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По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Тролли 3
Тролли 3
2023, США, анимация, комедия, семейный
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Лукавый
Лукавый
2023, США, ужасы
Кошки-мышки
Кошки-мышки
2023, Франция / США, драма, триллер
Пила 10
Пила 10
2023, США, криминал, драма, ужасы
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