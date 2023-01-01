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Кинотеатр «Новый Олимп» Кинотеатр «Новый Олимп»
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Nuovo Olimpo Кинотеатр «Новый Олимп» 2023 / Италия
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Расписание сеансов Кинотеатр «Новый Олимп», 2023 в Курске

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Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Тролли 3
Тролли 3
2023, США, анимация, комедия, семейный
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Лукавый
Лукавый
2023, США, ужасы
Пила 10
Пила 10
2023, США, криминал, драма, ужасы
Кошки-мышки
Кошки-мышки
2023, Франция / США, драма, триллер
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