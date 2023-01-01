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Барби
Рецензия
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2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Неудержимые 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, триллер
Иван Семенов: Большой поход
Отзывы
2023, Россия, комедия
Я богиня
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2023, Россия, комедия
Тут все свои
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2023, Россия / Сербия, комедия
После. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2023, США, драма
Заклятие. Зло внутри
Отзывы
2023, Канада / США, драма, ужасы, триллер
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2023, Россия, драма
Баба Яга спасает мир
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2023, Россия, семейный, комедия
Синий Жук
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2023, США / Мексика, боевик, приключения, фантастика
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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